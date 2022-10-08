الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساختتمت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة حراس المرمى التمهيدية، والتي أقيمت خلال الفترة من 1-6 أكتوبر الجاري في نادي الشباب بمشاركة 16 مدربًا.واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقية عن التخطيط والتنظيم للحصة التدريبية، والنقاط الرئيسية في تدريب حراس المرمى، ودريبات فنية ومهارية.يذكر أن هذه المرحلة تعد أولى مراحل التدريب، تليها المراحل التخصصية الثانية (B) والثالثة (A).// انتهى //18:16ت م0056