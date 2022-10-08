الدمام 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً، الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الهندي، والمالديف مع ميانمار، على استاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر.وحقق المنتخب السعودي أمس، الفوز الثالث على التوالي بعد تغلبه على الكويت 2-1، وفوز الهند على ميانمار 4-1، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.ويتصدر المنتخب السعودي بهذه النتيجة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الهند، مقابل 6 نقاط للكويت، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.وشهدت الجولة الأولى فوز السعودية على ميانمار 6-0 والكويت على المالديف 6-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على ميانمار 1-0 والهند على المالديف 1-0، و الثالثة فازت فيها السعودية على المالديف 9-0 والهند على الكويت 3-0.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.// انتهى //18:19ت م0057