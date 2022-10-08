الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيسعى المركز الوطني للفعاليات إلى تشجيع الراغبين بالمشاركة في المواسم والفعاليات من أفراد وشركات بالتسجيل في "منصة مطلوب" والتقديم على الفرص المتاحة بعدة مجالات من خلال حملته التوعوية تراك#مطلوب_للفعاليات.ويهدف المركز من خلال هذه المنصة إلى تنظيم وتسهيل المشاركات عن طريق زيارة المنصة والتقديم على المجالات التي توفرها وتشمل: العمل المؤقت (للأفراد)، المواهب، المأكولات والمشروبات سواء كانت مطاعم أوعربات متنقلة أو مقدمي مأكولات ومشروبات (أسرة منتجة)، المتاجر على اختلاف أنواعها، شركات الخدمات المساندة للفعاليات مثل تنظيم وإدارة الحشود، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، وفعاليات المواسم، حيث يمكن التقدم بفكرتك إذا كنت قادراً على تنفيذها، والمواقع المناسبة لإقامة الفعاليات عبرالرابط: http://matloob.nec.gov.sa.وتشهد "منصة مطلوب" قصص نجاح متواصلة للمشاركين في المواسم والفعاليات السابقة بهدف تمكينالشباب من الجنسين وخلق الفرص لهم، ليكونوا جزءاً من الفعاليات والمواسم التي تقام في مناطق ومدنالمملكة، وشركاء في كل نجاح من خلال طرح أفكارهم، وتقديم خدماتهم، والمشاركة في تنفيذ الفعاليات.// انتهى //18:27ت م0060