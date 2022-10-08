الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدا، مبادرة "العقيق الذكية", لإقامة دورة تدريبية بعنوان" تدريب طيارين محترفين لقيادة الطائرات بدون طيار". التي تنظمها محافظة العقيق ممثلة بلجنة المبادرات والبرامج بالمحافظة، وتستمر خمسة أيام، بالتعاون مع جمعية تقنية المركبات المسيرة.وأوضح رئيس لجنة المبادرات والبرامج عثمان بن سعيد الغامدي أن المبادرة تهدف إلى تحديد مكونات الطائرة بدون طيار عن طريق التحقق من أدائها السليم,وقائمة وإعداد ملف مهمة الطيران, وقيادة طائرة بدون طيار بطريقة آمنة باستخدام جميع ميزات الطيران لديها : البسيطة والمعقدة, بالإضافة إلى قيادة طائرة بدون طيار باستغلال جميع خاصياتها الفنية وميزات الطيران الخاصة بها, والقيام بمهمة قيادة الطائرة بدون طيار وفقا لجميع قواعد وإجراءات السلامة و طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في المجال, وإعتماد سلوك رد فعل آمن يتكيف مع المواقف غير العادية وحالات الطوارئ.// انتهى //18:46ت م0063