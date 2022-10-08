الدمام 12 ربيع الاول 1444هـ الموافق 08 أكتوبر 2022م واسينظم نادي الأحساء الأدبي بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة الثلاثاء المقبل محاضرة عن الصحافة الورقية، وذلك على مسرح النادي.وتتناول المحاضرة التي يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور تركي بن فهد العيار، عدة محاورة تتعلق بالصحافة الورقية والرؤية المستقبلية لها في زمن العصر الرقمي.يذكر أن نادي الأحساء الأدبي قدم العديد من المناشط النوعية بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء، اثمرت عن تقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة.// انتهى//18:46ت م0064