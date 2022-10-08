عرعر 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدا، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 15 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تقترب من الـ 2 مليار ريال سعودي، وتخدم أكثر من 79 ألف مستفيد جديد بالمنطقة.// انتهى //20:05ت م0065