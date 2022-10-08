القاهرة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم ثلاث لجان من اللجان الكشفية العربية الفرعية بالإقليم الكشفي العربي اجتماعاتها الحضورية التي بدأتها أمس بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة، وضمت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المؤسسية، ولجنة تنمية العضوية، ولجنة الإعلام والاتصال.و ناقشت اللجان خلال اجتماعاتها على مدى يومين مجموعة من النقاط المُدرجة على جداول اعمالها، من أهمها استعراض أولويات الخطة الثلاثية الإقليمية 2023- 2025 ومدى مواءمتها مع الخطة العالمية، ومناقشة لجنة التخطيط الاستراتيجي تطوير خطة العمل لدعم تطبيق الخطة الثلاثية للإقليم الكشفي العربي في مجال التنمية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير آليات تمكين الشباب للمساهمة في صنع القرار وتطبيق الحوكمة وآليات دعم شبكة مفوضي الاستراتيجية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تطوير آليات تحفيز الجمعيات لتطبيق أداة الدعم العالمي الـ GSAT ، كما ناقشت لجنة تنمية العضوية تطوير خطة العمل لدعم تطبيق الخطة الثلاثية للإقليم في مجال تنمية العضوية وتطبيق متطلبات أداة التقييم العالمية، وتطوير آليات دعم الجمعيات في تبني أنظمة إدارة وقياس تنمية العضوية ، وتطوير آليات دعم شبكة مفوضي تنمية العضوية وتبادل الخبرات.وحددت لجنة الاعلام والاتصال دور ها في مسار الاتصال للخطة الاستراتيجية، وإقرار محتوى دورة تأهيل (95) قائدا وقائدة من المنتسبين للجمعيات الكشفية العربية في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي، ومناقشة تفعيل مناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث في الحادي عشر من أكتوبر الحالي، وتحديد أوجه الدعم للخطة الثلاثية للمنظمة.كما أوصت اللجان في ختام اجتماعاتها بالعديد من القرارات والتوصيات، ومنها إعداد تقرير فتري لكل لجنة، وحصر أبرز إنجازات كل لجنة، وخطة اللجنة الربع سنوية لما تبقى من العام الحالي 2022م.// انتهى //20:07ت م0066