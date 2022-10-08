الدمام 12 ربيع الاول 1444هـ الموافق 08 أكتوبر 2022م واسألحق فريق النور الخسارة الأولى بمنافسه فريق الخليج، عندما تغلَّبَ عليه بنتيجة (33-31) في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023 م، التي جرت اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وفي بقية مواجهات الجولة التي جرت أمس، حقَّق القارة الفوز على مضر بنتيجة (32-35)، وتغلَّب الهدى على الصفا بنتيجة (23-22)، وتمكَّن الأهلي من كسب ضيفه الترجي (27-19)، وانتصر الوحدة على الابتسام (26-18)، وتغلَّب الزلفي على مستضيفه المحيط (25-31).وبهده النتائج، تستمر فرق الخليج ومضر والصفا في مقدمة سلم الترتيب بالمراكز الثلاثة الأولى توالياً برصيد 8 نقاط، تتبعهم فرق النور والأهلي والوحدة والهدى من المراكز من الرابع حتى السابع برصيد 6 نقاط، ثم يأتي فريقا الزلفي والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 4 نقاط، وفي المركزين العاشر والحادي عشر يأتي الابتسام والقارة برصيد نقطتين، ويقع المحيط في مؤخرة الترتيب بدون أي نقطة.ومن المقرر أن تتوقف منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد حتى تاريخ 10 نوفمبر 2022م، وذلك لإقامة بطولة العالم للأندية «السوبر جلوب 2022«، وكذلك إقامة دورة الألعاب السعودية، بالإضافة لإقامة المرحلة الأولى من برنامج الاعداد للمنتخب السعودي الأول للمشاركة في بطولة العالم «بولندا والسويد 2023».// انتهى //20:09ت م0067