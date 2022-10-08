الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسأطلع جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، زواره في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، على إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف، وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.واستعرض الجناح عبر أركانه المتنوعة عدداً من الأفلام الوثائقية، وخدمات المكتبة الإلكترونية، وروبورت الفتوى الآلي، إلى جانب عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتقنيات تعليم الحج والعمرة عبر تطبيق الواقع الافتراضي الذي جذب أنظار زوار الجناح،وقدمت الوزارة منذ انطلاق أيام المعرض آلاف المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم كهدية للزوار، والذين بدورهم ثمنوا هذه اللفتة الكريمة من الوزارة بتقديم أغلى هدية يحصل عليها زوار المعرض .يذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية تأتي تجسيداً لدور الوزارة الفعال في نشر الوسطية والاعتدال، وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب.// انتهى //20:09ت م0068