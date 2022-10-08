الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا مباراته الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ويستضيف الأخضر منتخب الهند، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا افتتح مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 التي يستضيفها في الدمام، بالفوز على منتخب ميانمار بنتيجة 6-0، ليتغلب في مباراته الثانية على منتخب المالديف بنتيجة 9-0، كما تغلب في مباراته الثالثة على منتخب الكويت بنتيجة 2-1.// انتهى //20:33ت م0070