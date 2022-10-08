الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واستوَّج نادي الصقور السعودي اليوم 15 فائزاً حققوا المراكز الأولى في ثلاث أشواط هي "حر فرخ" بالشوطين (الأول – والثاني) و"شاهين فرخ" ضمن سباق الملواح (300 متر)، الذي يقيمه النادي بالتزامن مع النسخة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي، وتستمر سباقات الملواح حتى 12 نوفمبر المقبل، نهاية كل أسبوع (يومي الجمعة والسبت)، بإجمالي جوائز 756 ألف ريال.وانطلقت منافسات اليوم بالشوط الثاني لفئة "حر فرخ"، وحقَّق فيها فيصل بن فهد الهاجري المركز الأول، وجاء برغش البرغش المنصوري في المركز الثاني، وخالد بن مسلي القحطاني في المركز الثالث، وحل رشيد بن عبدالرحمن الحربي رابعاً، ومحمد بن عبدالله الجهني خامساً.وفي شوط "شاهين فرخ" حقَّق حميد بن محمد المنصوري المركز الأول، وحل محمد بن عبدالله بن هجري الدوسري في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث حميد بن محمد المنصوري، وحل برغش بن محمد المنصوري في المركز الرابع، وفهد بن محمد المنصوري في المركز الخامس.وكان سباق الملواح انطلق أمس من خلال فئة "حر فرخ" (الشوط الأول)، وحقَّق المركز الأول فهد بن شبيب الدوسري، فيما حل صالح بن عبدالعزيز المطيري في المركز الثاني، وحمد مدعث الدوسري في المركز الثالث، وجاء فهد بن محمد المنصوري في المركز الرابع، وناصر بن حضيري الجهني في المركز الخامس.وخَصَّص نادي الصقور السعودي جوائزَ قيِّمةً لكل شوط، تُوزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير، وستكون الانطلاقة بفئة "حر فرخ".ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليها، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.// انتهى//20:35ت م0071