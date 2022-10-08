لندن 12 ربيع الأول 1444 الموافق 8 أكتوبر 2022 واسفاز فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه برينتفورد بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل المركز الخامس، بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة، بينما بقي برينتفورد على رصيده السابق بعشر نقاط في المركز الثاني عشر.// انتهى //20:51ت م0072