القاهرة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسيشاركُ المنتخب السعودي للرماية في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية في نسختها الأولى خلال المدة من 12 حتى 28 أكتوبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.وتضمُّ بعثةُ المنتخب الجهازَ الإداري المكوَّنَ من فرج العتيبي وحمد العتيبي، والمدربين أحمد القيسي للبندقية، و سونج جو لي للمسدس، و8 رماة.وسيمثل الأخضر في منافسات المسدس كل من: (عطاالله العنزي، وسفر الدوسري، وعقيل البدراني، ومحمد المالكي)، وفي منافسات البندقية كل من: (‏حسين الحربي، ومسفر العماري، وفايز العنزي، وعبدالرحمن الجحيدلي).يذكر أن الفائز بهذه البطولة سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024م.// انتهى //20:54ت م0073