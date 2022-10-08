الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساختتمت كلية الملك فهد الأمنية مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، بواجهة الرياض، تحت شعار "فصول الثقافة".وحظي جناح الكلية باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجال الأمني، للاطلاع على الكتب المعروضة والبحوث الأمنية المميزة التي تحقق رسالة الكلية في خدمة المجتمع، وكذلك إصدارات مركز الدراسات والبحوث، وسلسلة البحوث العلمية المحكمة، ومجلة البحوث الأمنية، ومؤلفات منسوبي الكلية، وقد تميز بما يحويه من الدوريات المتخصصة والدراسات الأمنية المتعددة التي تعالج القضايا المجتمعية والأمنية.وتأتي مشاركة الكلية في المعرض انطلاقًا من حرصها الدائم على المشاركة في المحافل واللقاءات العلمية والثقافية، ومن ضمنها معرض الرياض الدولي للكتاب.// انتهى //21:03ت م0074