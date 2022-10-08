الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسسلَّطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الضوءَ على معاناة ما يربو عن ١٠٠ مليون نازح قسري حول العالم ، واضطرارهم الفرار من بلدانهم بحثاً عن مكان آمن من جراء الحروب وويلات النزاعات المسلحة والاضطهاد والكوارث الطبيعية، والكوارث من صنع الإنسان، وذلك من خلال جناحها المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 .وتضمَّنَ الجناحُ عددًا من الكتب والتقارير المهمة والصور الوثائقية التي تُبرز التحديات التي يُواجهها النازحون واللاجئون في أثناء رحلة اللجوء، والأثر الذي تُحدثُه المساعدات الإغاثية للمفوضية بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية؛ من أجل توفير الحماية الدولية، وإيجاد الحلول الدائمة، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لهم من مأوى، ومياه، وصرف الصحي، وتعليم، وخدمات صحية.وأظهرَ زوَّارُ الجناح اهتماماً بالغاً عند اطلاعهم على تقرير الجهات العالمية الذي تُصدره المفوضية سنوياً لإيضاح الأزمات الإنسانية الآنية التي يمرُّ به العدد الكبير من اللاجئين والنازحين قسراً، كما أعربوا عن عميق تقديرهم للدور الإنساني للجهود المتضافرة فيما بين المفوضية والمملكة العربية السعودية، وتحديداً مع مركز الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للعمل على رفع المعاناة عنهم، والتخفيف من مصابهم.// انتهى //21:20ت م0075