الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسزارَ نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.واستعرضَ آل مرزوق مع مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل - عقب جولة على أقسام ومرافق المقر- الخطةَ التشغيليةَ للإدارة،والإنجازاتِ المُحَقَّقَةَ، والجهودَ المستمرةَ للإدارة في سبيل تقديم الدعم اللازم للمنشآت التدريبية لتابعة لها، وما تقدِّمُه من خدمات للمتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات، ومناقشة التقرير السنوي للإدارة.// انتهى //21:21ت م0076