الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسخرّجت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حتى عام ٢٠٢١م ، أكثر من " 600 " كادر نسائي عربي في مجالات الأمن بمفهومه الشامل في درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، إلى جانب المشاركة النسائية الفاعلة في المناشط العلمية والتدريبية ، سعياً نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه الجامعة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب .وكشفت الجامعة من خلال جناحها المشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب أن ذلك يأتي إدراكاً لأهمية دور المرأة في المجتمع واستجابة للحاجة إلى وجود كوادر نسائية مؤهلة في مجال الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الأمنية وإعداد جيل من الباحثات الأمنيات، إضافة إلى تزويد العاملات بالمختبرات الجنائية العربية بالمعارف والمهارات الفنية اللازمة من خلال البرامج التدريبية والتطبيقية .يشار إلى أن الجامعة تتيح فرصة التدريب للمرأة من خلال الدورات التدريبية التي تنفذها وكالة الجامعة للتدريب ، وكذلك في إثراء الجانب البحثي عبر البحوث والدراسات التي تقدمها الباحثات في مجال الأمن وتنشر ضمن إصدارات الجامعة، كما أصدرت الجامعة (11) إصدارًا علميًا محكمًا متخصصًا و (8) دراسات تناولت قضايا ذات علاقة مباشرة بالمرأة في مجالات العمل، وسط النساء العربيات، وبرامج تنمية المرأة المعيلة، والعنف الأسري، والشرطة النسائية، وسجون النساء والمشكلات الاجتماعية للنزيلات، وتأخر زواج الفتيات، بالإضافة إلى جرائم النساء، وتأهيل وتدريب الفتيات بالمهارات الحياتية، وأثر عمل المرأة الشرطية على علاقاتها الأسرية .// انتهى //21:52ت م0077