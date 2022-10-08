الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد-اليوم في مقر الصندوق بالرياض- معاليَ وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو والوفد المرافق لها، بحضور سفير المملكة غير المقيم لدى جمهورية السلفادور الأستاذ هيثم بن حسن المالكي.وجرى - خلال اللقاء- بحث الفرص الحيوية الممكنة بين الجانبين في مجال المشروعات التنموية، وتسليط الضوء على الأنشطة والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في الدول النامية،وتضمَّنَت زيارةُ الوفد جولةً تعريفيةً بمعرض مصور داخل المقر، الذي يستعرضُ فيه الصندوقُ أبرزَ المشروعات التنموية التي يمولها في الدول النامية، وأبدى الوفد إعجابَه بالإنجازات المحقَّقَة وأثرها التنموي على المستفيدين.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعملُ منذ حوالي 48 عامًا على دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، وتأتي تلك المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمع آت؛ لدعم الدول الأقل نموًّا والأشدِّ فقرًا، ويعملُ الصندوقُ على تمويل المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //21:56ت م0078