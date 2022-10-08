مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسدشَّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي مبادرة ( نهتم بكم )التي ينفِّذها قسم الشؤون الصحية المدرسية بالشراكة مع المستشفى العام ، بحضور مدير مستشفى الليث طارق بن أحمد العيافي ، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي .وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لدى الطلاب ، و الوقاية ضد المخاطر الصحية ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب من ذوي المشكلات الصحية ، و تعزيز إسهام المجتمعات لتقديم الخدمات الصحية التطوعية للفئات المستهدفة .وكانت فعاليات تدشين المبادرة قد تضمَّنَت برنامجًا تدريبيًّا نُفِّذَ بشكل مدمج حضوريًّا وعن بعد ، واستفاد منه 120 موجِّهًا صحيًّا وموجِّهةً صحيةً.//انتهى//22:05ت م0080