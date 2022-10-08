عام / تعليم الليث يُدَشِّنُ مبادرةَ ( نهتم بكم ) لمعالجة مشكلات ضعف النظر لدى الطلاب والطالبات
السبت 1444/3/12 هـ الموافق 2022/10/08 م واس
مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واس
دشَّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي مبادرة ( نهتم بكم )التي ينفِّذها قسم الشؤون الصحية المدرسية بالشراكة مع المستشفى العام ، بحضور مدير مستشفى الليث طارق بن أحمد العيافي ، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي .
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لدى الطلاب ، و الوقاية ضد المخاطر الصحية ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب من ذوي المشكلات الصحية ، و تعزيز إسهام المجتمعات لتقديم الخدمات الصحية التطوعية للفئات المستهدفة .
وكانت فعاليات تدشين المبادرة قد تضمَّنَت برنامجًا تدريبيًّا نُفِّذَ بشكل مدمج حضوريًّا وعن بعد ، واستفاد منه 120 موجِّهًا صحيًّا وموجِّهةً صحيةً.
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22:05ت م
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