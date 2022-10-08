الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساُختتمت اليوم تصفيات المرحلة الأولى لبطولة نخبة الدوري الجماعي للكاراتيه، في منافسات الكاتا والقتال لفئة الدرجة الأولى، التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة بحائل، بمشاركة 18 ناديًا و 180 لاعبًا.وشهدت منافسات "القتال" مشاركة 8 أندية و80 لاعبًا، احتلَّ فيها النصر صدارةَ الترتيب العام بتحقيقه 33 نقطة، يليه الهلال وصيفًا برصيد 31 نقطة، ومن ثم الأهلي ثالثًا برصيد 27 نقطة، وبعده حراء رابعًا برصيد 25 نقطة، والرائد خامسًا برصيد 19 نقطة، والشباب سادسًا برصيد 15 نقطة، والثقبة سابعًا برصيد 11 نقطة، والاتحاد ثامنًا برصيد 7 نقاطَ.وفي منافسات "الكاتا" فشارك بها 10 أندية و50 لاعبًا، وتقاسم هجر والهلال والنصر والاتحاد صدارةَ الترتيب العام بتحقيقهم 25 نقطة، يليهم الوطني برصيد 13 نقطة، والأهلي وحراء والشباب بـ9 نقاط لكل منهم، والثقبة والاتفاق بـ5 نقاط لكل منهما.يذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن روزنامة بطولات الاتحاد السعودي للكاراتيه خلال الموسم الرياضي للعبة، وفي إطار إستراتيجيته الرامية إلى صناعة أبطال في لعبة الكاراتيه بجميع الأوزان والفئات في منافسات الكاتا والقتال؛ لرفع مستوى اللعبة في المملكة، وبما يمكِّنهم من المنافسة عالميًّا.// انتهى //22:06ت م0081