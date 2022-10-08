الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاركتَها في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢ ممثلة في وحدة المعارض والمناسبات، برنامجها التوعوي والتثقيفي لمشاركي وزوار ومرتادي المعرض، وذلك بواجهة الرياض.وتمثَّلت مشاركة الرئاسة من خلال مهامها واختصاصها، في الشاشة الرقمية التي وفَّرتها في ساحة المعرض الخارجية، حيث تقدِّم خدمة التوعية والتذكير بأوقات الصلاة للزائرين ومواعيد دخولها، والمحافظة على الآداب العامة في الأماكن المفتوحة، كما وفَّرت الدعم والتوجيه بأماكن المصليات للرجال والنساء، إضافةً إلى دعمها بالأعضاء الميدانيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المشاركة في ممرات المعرض، للإسهام في خروج المعرض بمظهر مناسب ومشرف يتفق مع ما وصلت إليه المملكة من تطوُّر وتقدُّم ثقافي وحضاري.يأتي ذلك ضمن الأدوار التكاملية بين القطاعات الحكومية وتضافر جهودها في إبراز هذا الحدث الثقافي الكبير.// انتهى //22:08ت م0082