الدرب 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022م واسدشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن الهزاني الليلة الماضية ، برنامج “رواد للعيادات المتنقلة” الذي تنفِّذه جمعية روَّاد للعمل التطوعي بجازان بالتعاون مع صحة جازان وبلدية وجمعية التنمية الأهلية بالدرب ، وذلك بحديقة المملكة بالمحافظة.واستمع المحافظ لشرح موجز من المشرف على العيادة محمد الأصم ورئيس جمعية التنمية الأهلية بالدرب عبدالعزيز الشعبي عن برنامج العيادات المتنقلة التي تهدف للوصول للتجمعات السكانية البعيدة عن المنشآت الصحية، وتقوم بخدمة الكشف على جميع الأمراض، وتشمل الخدمات النوعية والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية، ومعرفة مدى الاحتياجات الأولية لتلك القرى ، مطلعاً على ما تحويه العربة من عيادات طبية وأجهزة ومستلزمات تم توفيرها؛ سعياً لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين.//انتهى //22:13ت م0084