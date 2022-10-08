القاهرة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق بيراميدز المصري على ضيفه فريق هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 15 أكتوبر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي أيضًا، وذلك بعد الاتفاق بين الناديين على خوض المبارتين ذهابًا وإيابًا في مصر.//انتهى//22:18ت م0085