القاهرة 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق الأهلي المصري لكرة السلة على نظيره الرياضي اللبناني بنتيجة (88 - 71)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية من البطولة العربية المقامة بالكويت خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجاري.بهذه النتيجة، تصدر الأهلي المجموعة، بعد فوزه في جميع مبارياته على "الميناء اليمني بنتيجة (132 - 53)، والغرافة القطري بنتيجة (108 - 59)، ومؤخرًا الرياضي اللبناني الذي جاء في المركز الثاني.ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الدور الـ 16 أهلي حلب السوري يوم الاثنين المقبل.وفي البطولة ذاتها، خسر فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة أمام نظيرة فريق الكويت الكويتي بنتيجة 74/72 ضمن مباريات المجموعة الأولى.وتصدر الكويت الكويتي بهذا الفوز المجموعة، بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الثاني، ليواجه فريق الغرافة القطري يوم الاثنين المقبل.//انتهى//22:43ت م0087