الطائف 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسنظَّمَ نادي سباقات الخيل - اليوم- حفلَه الـ 48 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تَضَمَّنَ الحفلُ ثمانيةَ أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وشملَت السباقات ثلاثة أشواط على كؤوس بطولات ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز، إذْ حقَّق كأسَ بطولة الميدان للأفراس على مسافة 1400م الفرس "لاقرثا رايم" - ابنة الفحل GUTAIFAN- للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريبات فيصل المنديل، بقيادة الخيَّال محمد سعيد، في حين حقَّق كأسَ بطولة الميدان للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1600م، الجواد متوكل الخالدية-ابن الفحل ليث الخالدية- لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيَّال آيدي كاسترو، أما كأس ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز الثالث على مسافة 1600م فكان من نصيب الجواد "قريت سكوت" - ابن الفحل REQUINTO- للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف، بقيادة الخيَّال عادل الفريدي.في المقابل، حقَّق كأسَ تحدِّي نادي سباقات الخيل على مسافة 1400م الفرس ابتصار - ابنة الفحل الحراق- لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود، بقيادة الخيَّال عبدالله الفيروز ، وسلَّم مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ الجوائزَ للفائزين.في حين جاءت نتائج سباقات الجياد والأفراس في بقية الأشواط على النحو التالي:- الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس الخشف الطروب - ابنة الفحل TAKE TURNS- للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، وتدريبات تركي السهلي، بقيادة الخيَّال آيدي كاسترو.- الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد انهمر - ابن الفحل POMEROY- للمالك عايض بن صنات بن صنيتان الشيباني، وتدريبات عايض الشيباني، بقيادة الخيَّال فواز وناس.- الشوط الثالث على مسافة 1600م فاز به الجواد أبو خلف - ابن الفحل آسي كلير- للمالك عبدالله بن محمد القحطاني، وتدريبات عبدالعزيز بن جلال، بقيادة الخيَّال أليكسس مورينيو.- الشوط الرابع على مسافة 2400م فاز به الجواد صلاف - ابن الفحل DUBAI DESTINATION- للمالك علي بن دايل مهدي دايل، وتدريبات علي دايل، بقيادة الخيَّال فواز وناس.// انتهى//22:59ت م0089