العلا 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسزار معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج، اليوم، محافظة العُلا، حيث اطّلع معاليه على ما تضمه المحافظة من آثار وحضارات تاريخية تمتد لآلاف السنين، بالإضافة إلى ما شهدته خلال السنوات الماضية من تطوير كبير جعلها تستضيف مؤتمرات ومنتديات دولية، وفعاليات ثقافية وترفيهية عالمية.وصحب معاليه خلال الجولة على المحافظة التاريخية معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، حيث قدم ممثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا شرحاً وافياً عن البرامج والخطط التي تستهدف الحفاظ على الإرث التاريخي والإنساني الذي تضمه محافظة العُلا، بالإضافة إلى ما تشهده من رؤى مستقبلية ستعزز من كونها وجهة سياحية عالمية جاذبة للفعاليات الدولية والترفيهية على المستويين الإقليمي والدولي، في ضوء رؤية المملكة 2030.رافق في الجولة سفير جمهورية مالطا لدى المملكة الدكتور كاليفورنيا اكويلينا.// انتهى //23:22ت م0090