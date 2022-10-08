الدمام 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق الفتح صدارته لمنافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بتحقيقه العلامة الكاملة برصيد 10 نقاط بعد ختام منافسات الجولة الخامسة.وأسفرت نتائج المواجهات التي أقيمت أمس، عن نهاية ثلاث مواجهات بفارق الهدف الوحيد، حيث فاز الفتح على الخويلدية (31-30)، وتغلب الروضة على العدالة (30-29)، وانتصر الجزيرة على الجيل (34- 33)، فيما تغلب الهداية على الثقبة (27-24)، وكسب هجر مضيفه الفيحاء (31-27)، وفي ختام منافسات الجولة اليوم السبت، فاز السلام على النجوم (36-38).ومن المقرر أن تتوقف منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد حتى تاريخ 10 نوفمبر 2022م، وذلك لإقامة بطولة العالم للأندية «السوبر جلوب 2022«، وكذلك إقامة دورة الألعاب السعودية، بالإضافة لإقامة المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للمنتخب السعودي الأول للمشاركة في بطولة العالم «بولندا والسويد 2023».// انتهى//23:45ت م0092