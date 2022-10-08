تونس 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واساختتمت فعاليات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة" اليوم في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في العاصمة تونس.وأكد المدير العام للألكسو الدكتور محمد ولد أعمر في كلمتة بالمناسبة، أن الأسبوع العربي للبرمجة يأتي في إطار تكوين جيل ريادي مبتكر ومواكب للتطورات التكنولوجية''، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة، ستكون وفق رؤية جديدة تواكب التطور التكنولوجي من خلال دخول غمار البرمجة من باب الميتافرس و NFT''.ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات، وهو ما سيسهم في نشر ثقافة علوم البرمجة، وتنمية مهارات تربوية علميّة أساسية تعزّز الإبداع والتفوق في التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة والفنون.// انتهى //23:50ت م0093