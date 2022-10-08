الرياض 12 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 08 أكتوبر 2022 م واسوقع الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر اليوم في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 عدداً من الاتفاقيات مع جهات متخصصة في الطباعة والنشر والتوزيع، بهدف توسيع الانتشار النوعي والكمي لإصدارات الدارة، بحضور معالي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.وشملت الاتفاقيات الموقعة ثلاث مذكرات اتفاق مع دار النشر الهولندية العريقة (Koninklijke Brill NV)، التي بموجبها تقوم الدارة بمنح الناشر الهولندي ترخيصًا حصريًا لعرض وبيع إصدارتها والموسوم بـ (قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية) باللغة العربية في جميع أنحاء العالم إلكترونيًا، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية ترخيصًا حصريًا لعرض و بيع إصدار الدارة والموسوم بـ (قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية) باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم إلكترونيًا، كما تضمنت الاتفاقية الثالثة ترخيصًا محدودًا وغير حصري من الدارة لنشر (مجلة الدارة) وتسويقها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وأرشفتها في العديد من قواعد البيانات والمنصات الرقمية وفق مبدأ الوصول الحر (Open Access) للنسخ الالكترونية للمجلة، وقام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً عن الدار الهولندية مدير النشر الأول في (Koninklijke Brill NV)الدكتور موريتس إتش فان دين بوجرت .يذكر أن شركة (Koninklijke Brill NV) هي دار نشر هولندية دولية عريقة تأسست في عام 1683م، ولها تاريخ ثري وتركيز دولي قوي، ويقع مكتبها الرئيس في هولندا، ولها مكاتب في ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسنغافورة، وتركز منشوراتها على العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون الدولي ومجالات مختارة في العلوم، التي تشمل العديد من البصمات الرئيسية ذات التاريخ المتميز في نشر العناوين الناجحة والعالية الجودة، ولديها منصة معرفية عالية المستوى تعد مرجعًا للباحثين والأكاديميين في التاريخ والتراث العربي والإسلامي.وقام الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز بتوقيع اتفاقية جديدة أخرى مع شركة (دار تشكيل للنشر والتـوزيع) لطابعة ونشر وتوزيع وترجمة أعمال برنامج (تاريخنا قصة)، البرنامج الذي انطلق بمبادرة كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وشهد عددًا من الأنشطة التدريبية الحاضنة للمواهب الإبداعية في السرد، والرامية إلى تعزيز حضور التاريخ فنيًا، وإثراء الحقل الأدبي بالأعمال التاريخية، ورعاية وصقل المواهب الإبداعية، ودعم وتحفيز الكتاب المهتمين بالسرد لاستلهام التاريخ في أعمالهم، وقد وقع الاتفاقية ممثلاً للشركة رئيسها التنفيذي الأستاذ خالد بن محمد العتيبي.وفي نفس الإطار قام الشويعر بتوقيع عقد غير حصري مع شركة (منصة اطبع الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) لتقديم خدمات الطباعة والنشر عبر منصة (اطبع) المتخصصة في تسويق وبيع الكتب، فيما قام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً للشركة الأستاذ خالد بن سالم بامحمد.// انتهى //00:20ت م0001