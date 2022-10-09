القدس المحتلة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق أمس جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، كما تم اعتقال أربعة شبان مقدسيين عند حاجز عناتا العسكري.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، حيث أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.وأضافت المصادر أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال، اعترضت مركبة عند حاجز عناتا العسكري شمال القدس، واعتقلت 4 شبان كانوا بداخلها. وقالت إن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مدينة القدس، وكثفت من انتشارها في شوارع المدينة وأحيائها، كما اقتحمت حي رأس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ونشرت آلياتها في شوارع الحي.وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن سلطات الاحتلال منعت طواقمه في القدس من الدخول إلى منطقة عناتا ومخيم شعفاط. ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية من مدخل بلدة عناتا وحتى بلدة حزما شمال شرق القدس، مما أدى إلى ازدحاما مرورية وإعاقة حركة المركبات على الطريق.// انتهى //02:11ت م0003