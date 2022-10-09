انجامينا 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسوقع الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إتنو أمس على الميثاق المعدل للفترة الانتقالية، والذي يمنحه الرئاسة لعامين إضافيين، قبل إجراء انتخابات رئاسية يمكنه كذلك الترشح لها.وقال ديبي في كلمة له في ختام جلسات الحوار الوطني بالعاصمة انجامينا، إن يده "ستبقى ممدودة لكل من يريد مصافحتها للعودة للوطن الأم والانضمام إلى ديناميكية إعادة البناء".وكان الجيش التشادي قد عين محمد إدريس ديبي رئيسا انتقاليا في العشرين من شهر أبريل 2021 م ، على رأس مجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالا، في نفس يوم إعلان مقتل إدريس ديبي إتنو في جبهة القتال.// انتهى //03:42ت م0004