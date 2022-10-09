لندن 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه خلال فترات الحرارة في صيف عام 2022، كان إجمالي الوفيات الإضافية - التي تزيد عن المعدلات المتوقعة - في إنجلترا هو 2803 لمن هم في سن 65 وما فوق.وأصدرت وكالة الأمن الصحي خلال شهر يوليو الماضي أول تنبيه لها من المستوى الرابع، حيث سجلت بعض الأماكن في إنجلترا درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية لأول مرة في التاريخ المسجل، وفي الفترة ما بين 17 إلى 20 يوليو - عندما كانت درجات الحرارة في أعلى مستوياتها - كان هناك ما يقدر بـ 1012 حالة وفاة إضافية لمن هم فوق 65 عامًا.وقالت كبيرة المسؤولين العلميين بوكالة الأمن الصحي البريطانية إيزابيل أوليفر:" إن التقديرات تظهر بوضوح أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة لأولئك المعرضين للخطر"، مضيفةً أن الفترات الطويلة من الطقس الحار تشكل خطرًا خاصًا على كبار السن ، والذين يعانون من أمراض القلب والرئة".// انتهى //06:49ت م0011