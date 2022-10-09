سيئول 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر اليوم الأحد.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها:" إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "مونتشون" في إقليم "كانغ وون" بين الساعة 1:48 صباحا و1:58 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 350 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترا".// انتهى //07:16ت م0012