عام / كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
سيئول 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واس
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر اليوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها:" إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "مونتشون" في إقليم "كانغ وون" بين الساعة 1:48 صباحا و1:58 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 350 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 90 كيلومترا".
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