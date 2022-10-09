جيزان 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وبني مالك ، وفيفا ، وهروب ، وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //07:34ت م0013