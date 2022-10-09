الخرطوم 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على توقيع قوى التوافق الوطني بالخرطوم أمس، على إعلان سياسي مع المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية.وأخبرت عن مشاركة السودان في فعاليات أعمال المؤتمر العربي الأفريقي حول دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والذي بدا أمس بتونس.ونقلت صحف الأحد عن وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم حرصه على نقل التجربة الفرنسية فى مجال استخدام التقنيات الحديثة فى تحسين السلالات الحيوانية المنتجة للألبان واللحوم.وركزت على توقيع الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إتنو أمس على الميثاق المعدل للفترة الانتقالية، والذي يمنحه الرئاسة لعامين إضافيين.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق أمس، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.// انتهى //10:04ت م0019