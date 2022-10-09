جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساستقبل نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، بمقر البنك في جدة أمس، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا رولا دشتي.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني في التمويل الاجتماعي الإسلامي (ISF)، وتعميم المناخ في المنطقة، وجهود الاستقرار والتعافي في اليمن.// انتهى //10:15ت م0020