القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للرئيس الأوغندى يووري موسيفيني؛ للمشاركة في قمة القادة لتغير المناخ، والتي سوف تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.وأبرزت الصحف تأكيد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، أن الحكومة المصرية تتوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى أنها تعمل على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.وواكبت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء المواجهات العنيفة بالمدينة.وأنبأت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن تحذيرات البنك الدولي من موجة خامسة لأزمة الديون العالمية، ودعوته إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني من صعوبات.// انتهى //10:22ت م0022