إسلام أباد 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه، الذي أكد أن القوات المسلحة لن تسمح أبدًا لأي طرف بزعزعة استقرار باكستان سياسياً أو اقتصادياً.واهتمت بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث يواصل فريقه توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في مناطق مختلفة من باكستان.وتناولت الصحف زيارة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وتدشين معاليه حملة الرابطة العاجلة لإغاثة الشعب الباكستاني، التي تستهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والإيوائية والصحية للمتضررين من الفيضانات.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، والتعافي من الخسائر الاقتصادية التي خلفتها كارثة الفيضانات.وتناقلت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي والدولي مناقشة البرلمان العراقي القصف الإيراني على إقليم كردستان، ومقتل تسعة أشخاص إثر انفجار وقع بمحطة بنزين في أيرلندا.// انتهى //10:37ت م0027