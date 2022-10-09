سياسي / عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
القدس المحتلة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واس
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة.
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