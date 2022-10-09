القدس المحتلة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة.// انتهى //10:54ت م0029