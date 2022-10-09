دومة الجندل 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بمحافظة دومة الجندل اليوم، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.واستمع سموه لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، حاثاً على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.كما حثّ سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.// انتهى //10:55ت م0031