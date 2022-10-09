الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستنظّم هيئة الأفلام اليوم لقاءً مفتوحاً عن "سوق دور العرض التجارية والمستقلة"، والذي تستضيف من خلاله صُناع الأفلام، والمختصين في دور العرض السينمائية، إلى جانب شركات التوزيع والعرض؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بدور العرض السينمائية وكافة الخدمات التي تقدمها.ويسعى اللقاء الذي سيقام افتراضياً إلى الاطلاع على تجربة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة مع دور العرض السينمائية واقتراحاتهم والإسهام في تطوير تجربة عروض الأفلام وتجارب السينمات.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأفلام، بهدف تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الأفلام في المملكة، ومعرفة المتطلبات والاحتياجات والاقتراحات التي ينشدها مبدعو صناعة الأفلام من مخرجين وكتاب ومستثمرين وفنيين في مختلف التخصصات.// انتهى //10:59ت م0032