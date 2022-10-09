نجران 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر، 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن: (إنشاء وتشغيل وصيانة خمسة مجمعات تجارية سكنية، وتشغيل وصيانة مركز المعارض والمؤتمرات، وترميم وتشغيل وصيانة مسلخ عاكفة، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف أهلي، وتشغيل وصيانة ملعب رياضي).ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //11:03ت م0034