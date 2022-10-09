دومة الجندل 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتب سموه بمقر محافطة دومة الجندل اليوم، بمديري القطاعات الخدمية والأمنية، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية الدورية على مختلف محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة الأداء ومعالجة الملاحظات وتلبية احتياجات المواطنين.ونوه سموه في مستهل اللقاء، بما تحظى به بلادنا من أمن وأمان ونعم كثيرة جاءت بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.مؤكداً سموه أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لرصد احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية لتشمل جميع المدن المحافظات والمراكز بالمنطقة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على سير العمل، وصولاً للرقي بجميع المحافظات والمدن والمراكز.وأشار سمو أمير منطقة الجوف على أهمية العمل وفق خطط سليمة مستوفيه لجميع معايير التخطيط ومتوائمة مع منهجية رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التنسيق الكامل والدائم والكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنمويًا ومعالجة المعوقات لتعزيز جاذبيتها.حضر اللقاء محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.// انتهى //11:08ت م0035