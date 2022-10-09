جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسوقّع البنك الإسلامي للتنمية، والجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) - أمس -، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ترويج الاستثمار للمشاريع والبرامج المساعدة في الدول الأعضاء.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، مع رئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار ديباك باجلا، إلى توفير إطار للتعاون في مجال ترويج الاستثمار المتعلق بتنمية القدرات ومشاريع وبرامج المساعدة الفنية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.وأشاد الدكتور مختار، بالشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الدولي للعلاقات العامة، بما في ذلك البرنامج الجاري لتعزيز قدرات تشجيع الاستثمار في الدول الأقل نمواً الناطقة بالفرنسية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستساعد في تطوير برامج ترويج الاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، خاصة في حقبة ما بعد الجائحة.من جانبه أكد رئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، على أهمية هذا التنسيق لتقديم الدعم لوكالات تشجيع الاستثمار من خلال برامج تنمية القدرات مع التركيز على الاستدامة لتحقيق تأثير فعلي على أرض الواقع .ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، يُكمل الجانبان شراكتهما الإستراتيجية وتعاونهما لتصميم وصياغة وتعبئة الأموال وتنفيذ المشاريع والبرامج المساعدة الفنية المتعلقة بترويج الاستثمار في مختلف المجالات وتلبية احتياجات ترويج الاستثمار .// انتهى //11:15ت م0036