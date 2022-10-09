الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسقدمت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية إعانة زواج لـ 468 شاباً بنهاية الربع الثالث لعام 2022م , وبمبلغ اجمالي قدره 4,680,000ريال سعودي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز بن سعد آل دهام أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره الى ما يزيد على أربعين عاماً, وخلال الفترة من 1998م إلى قبل نهاية الربع الأخير من عام 2022م استطاعت الجمعية تقديم إعانة الزواج لما يقرب من 18112مستفيداً، وبمبلغ إجمالي يصل الى 181,120,000مليون ريالاً، مبيناً أن آليه العمل في الجمعية لتقديم إعانة الزواج سهلة وسريعة، حيث تسلم إعانة الزواج نهاية الشهر التالي لشهر تقديم الطلب.//انتهى//11:17ت م0037