الجزائر 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي سيخصص لمناقشة الموافقة على مشروع قانون موازنة العام 2023، متوقعة خلو الموازنة من أي ضرائب أو رسوم جديدة، مقابل إدراج حزمة من التسهيلات والامتيازات لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار قانون الاستثمار الجديد الصادر الشهر الماضي.واهتمت الصحف بالزيارة الرسمية التي تقوم بها بداية من اليوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر على رأس وفد وزاري يضم 16 وزيرًا، في سياق تجسيد إعلان الشراكة المتجددة بين البلدين المتفق بشأنها الشهر الماضي بين رئيسي البلدين.وتحدثت عن استشهاد فلسطينيين اثنين في عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة أمس، وإصابة 11 آخرين من بينهم ثلاثة بحالة خطرة.وتطرقت صحف الجزائر في تقارير أخرى عن إعلان فرنسا عن سحب 130 جنديًا تابعًا لقواتها من جمهورية أفريقيا الوسطى بحلول منتصف شهر ديسمبر المقبل.// انتهى //11:30ت م0038