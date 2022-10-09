الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسكشفت وزارة التجارة عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.وبينت الوزارة أن هذه الزيارات تضمنت 1,305 زيارات ميدانية موجهة لرصد الأسعار، تم خلالها إجراء 29 ألف عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.وتتابع الوزارة 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام إلكتروني لتتم متابعتها بدقة .وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.وتدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //11:43ت م0040