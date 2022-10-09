إسلام آباد 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسلقي عنصران إرهابيان مصرعهما خلال عملية نفّذتها الشرطة الباكستانية في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.وأوضح قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة المحلية، أن قوات الأمن نفّذت عملية مشتركة بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات، وتمكنت من القضاء على عنصرين إرهابيين ينتميان إلى حركة طالبان، مشيراً إلى أن ثلاثة من رجال الأمن تعرضوا لإصابات خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، مشيراً إلى أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالإرهابيين.// انتهى //11:44ت م0041