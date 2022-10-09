الباحة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, دشّن محافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله اليوم، مبادرة "العقيق الذكية", لإقامة دورة تدريبية بعنوان "تدريب طيارين محترفين لقيادة الطائرات بدون طيار", والتي تنظمها محافظة العقيق ممثلةً بلجنة المبادرات والبرامج بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية تقنية المركبات المسيرة, بحضور أكثر من 25 متدرباً ومتدربة.واستمع المحافظ لشرحٍ عن المبادرة من رئيس لجنة المبادرات والبرامج المهندس عثمان بن سعيد الغامدي، أوضح فيه أن المبادرة التي تستمر خمسة أيام، تهدف إلى تحديد مكونات الطائرة بدون طيار عن طريق التحقق من أدائها السليم, وقائمة وإعداد ملف مهمة الطيران, وقيادة طائرة بدون طيار بطريقة آمنة باستخدام جميع ميزات الطيران لديها - البسيطة والمعقدة -, بالإضافة إلى قيادة طائرة بدون طيار باستغلال جميع خاصياتها الفنية وميزات الطيران الخاصة بها, والقيام بمهمة قيادة الطائرة بدون طيار وفقاً لجميع قواعد وإجراءات السلامة وطبقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في المجال, واعتماد سلوك رد فعل آمن يتكيّف مع المواقف غير العادية وحالات الطوارئ.وأعرب محافظ العقيق عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للمبادرة ودعمه لمختلف مناشط وبرامج المحافظة، مقدماً شكره لجميع المشاركين في المبادرة والقائمين عليها، ومتمنياً أن تحقق الأهداف المرجوّة منها لخدمة المحافظة .// انتهى //11:55ت م0042