تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بحضور وفد حكومي تونسي اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وذلك في إطار البحث عن دعم لموارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.ونقلت تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال استقباله للسفير الكاميروني لدى تونس فيكتور لوي، الأهمية التي توليها تونس لانتمائها الأفريقي وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع دول القارة، مبرزًا في هذا السياق ضرورة تعزيز التعاون التونسي الكامروني وتنويع مجالاته.وتناولت صحف تونس دعوة مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط المعروفة باسم "ميد 5" الاتحاد الأوروبي؛ لتقديم المزيد من الدعم خشية أن تتسبب تداعيات حرب أوكرانيا في زيارة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد.// انتهى //11:55ت م0043